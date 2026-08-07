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Le fonds immobilier commercial Macerich en hausse après une augmentation de la vente d'obligations échangeables à hauteur de 675 millions de dollars
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 16:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de l'exploitant de centres commerciaux Macerich ( MAC.N ) ont progressé de 1,9 % vendredi, à 23,94 dollars, après une levée de fonds supérieure aux prévisions

** La société d'investissement immobilier (REIT) basée à Santa Monica, en Californie, a annoncé jeudi soir le prix d'une émission privée de 675 millions de dollars d'obligations échangeables à 2,25 %, arrivant à échéance le 15 août 2031

** Le prix d'échange initial de 28,19 dollars représente une prime de 20 % par rapport au dernier cours de l'action, qui s'établissait à 23,49 dollars jeudi ** L'action MAC a chuté d'environ 7,5 % jeudi après que la société a dévoilé une émission d' d'un montant de 600 millions de dollars destinée à refinancer sa dette et à des fins générales

** La société utilisera environ 39,2 millions de dollars du produit net pour financer des opérations de « capped call » ** Mardi en fin de journée, la société a publié un FFO ajusté par action de 35 cents au deuxième trimestre, en hausse par rapport aux 34 cents enregistrés un an auparavant, indiquant qu’elle s’attendait à une forte demande de la part des détaillants en raison de l’offre limitée de centres commerciaux régionaux

** L'action MAC affiche désormais une hausse de 30 % depuis le début de l'année

** La note moyenne de 16 analystes est « acheter »; l'objectif de cours médian est de 27 dollars, selon LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/08/2026 à 16:05:00.

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