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Le fonds de dette technologique Blue Owl a généré 133 millions de dollars grâce à sa participation dans SpaceX
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 17:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blue Owl Technology Finance Corp

OTF.N , le fonds de crédit privé coté en bourse et axé sur les technologies de Blue Owl Capital OWL.N , a généré 133 millions de dollars grâce à la vente d'une participation dans SpaceX, la société d'Elon Musk, a déclaré jeudi le président du fonds.

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