Le fonds de crédit privé phare de Blackstone affiche sa première perte mensuelle depuis plus de trois ans

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(Mise à jour de la performance de l'indice au paragraphe 2 pour indiquer le mois de février au lieu des trois derniers mois)

Le fonds phare de Blackstone, BX.N , spécialisé dans le crédit privé, a enregistré en février sa première perte mensuelle depuis plus de trois ans, a-t-on appris vendredi sur le site internet du fonds, alors que les investisseurs s'inquiètent de plus en plus des difficultés de liquidité du secteur.

Le fonds, BCRED, a enregistré une perte totale de 0,4 % en février, la première depuis septembre 2022, lorsqu'il avait perdu 1,3 %. L'indice Morningstar LSTA des prêts à effet de levier cotés en bourse a baissé de 0,8 % en février, selon le site web de Morningstar.

Les fonds de crédit privés sont devenus une source d'inquiétude en raison de l'affaiblissement de la qualité du crédit dû à leur forte exposition à des secteurs vulnérables tels que les logiciels, ainsi que du manque de transparence.

Le fonds de Blackstone, d'une valeur de 82 milliards de dollars, permet aux investisseurs de retirer une partie de leurs avoirs chaque trimestre. Cette année, il a été touché par une forte augmentation des retraits au premier trimestre, les investisseurs ayant retiré 3,7 milliards de dollars, ce qui est plus important que d'habitude.

Les actions du plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde ont perdu plus de 28 % de leur valeur depuis le début de l'année.

BCRED a déprécié la valeur d'un nombre "sélectionné" de prêts au cours du mois, a rapporté le Financial Times plus tôt dans la journée, citant une lettre adressée aux conseillers financiers. Le rapport précise que la société Medallia, spécialisée dans les logiciels de service à la clientèle, fait partie de ces entreprises.

"BCRED continue d'offrir de solides performances à ses investisseurs, avec un rendement total annualisé de 9,5 % depuis sa création pour les actions de catégorie I, soit une prime de 360 points de base par rapport aux prêts à effet de levier", a déclaré Blackstone, ajoutant que le fonds avait surpassé le marché des prêts à effet de levier de 100 points de base depuis le début de l'année.

Les inquiétudes des investisseurs concernant l'état des fonds de crédit privés se sont propagées à Wall Street, certaines grandes banques américaines ayant resserré leurs prêts au secteur, alors même que les fonds plafonnent leurs retraits.

JPMorgan Chase JPM.N a réduit la valeur de certains prêts aux acteurs du crédit privé au début du mois, une mesure qui réduira les prêts aux fonds.

Le géant de Wall Street Morgan Stanley MS.N et son rival BlackRock BLK.N font partie des entreprises qui ont limité les retraits de leurs fonds après une augmentation des demandes de rachat.