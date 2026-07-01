Le fonds de crédit privé de Goldman échappe une nouvelle fois à la pression des rachats

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Le fonds de crédit privé de Goldman Sachs

GS.N a annoncé mercredi que les investisseurs avaient cherché à racheter environ 3,24% du total de ses parts au deuxième trimestre, prolongeant ainsi sa série de rachats en baisse par rapport à la plupart des autres acteurs du secteur du crédit privé .

Le fonds de la banque, GS Credit, a une nouvelle fois surperformé le secteur, qui est confronté à des demandes de rachat élevées, alimentées par les craintes des investisseurs que l’IA ne vienne affaiblir les bénéfices des éditeurs de logiciels et leur capacité à rembourser leurs emprunts.

Voici quelques détails:

* Goldman a indiqué que les demandes de rachat au deuxième trimestre étaient inférieures à son plafond trimestriel de 5% et qu’elles avaient été satisfaites dans leur intégralité.

* Les sociétés de développement commercial (BDC) canalisent généralement les capitaux des investisseurs vers des prêts privés, ce qui en fait un maillon essentiel du secteur du crédit privé.

* “Parmi les plus grands gestionnaires de BDC non cotées ayant communiqué leurs résultats du deuxième trimestre à ce jour, les demandes de rachat par les pairs ont généralement varié entre environ 10% et près de 17% des actions en circulation”, a indiqué Goldman dans une lettre adressée à ses actionnaires.

* Le fonds Goldman a généré environ 275 millions de dollars d’entrées brutes au cours du deuxième trimestre, a-t-il précisé.

* Plusieurs analystes et entreprises technologiques ont fait valoir que les inquiétudes concernant l’impact de l’IA sur le secteur des logiciels sont exagérées, affirmant que les entreprises bien établies disposent d’activités, de données propriétaires et de relations clients qui seront difficiles à supplanter.

* “Nous continuons de penser que les avantages concurrentiels des acteurs historiques — flux de travail essentiels, données exclusives, expertise approfondie du domaine, complexité réglementaire et confiance des clients — restent de puissantes sources de défense”, a déclaré Goldman.

* Reuters a rapporté en avril, citant une source, qu’une grande partie des investisseurs du fonds provenait des canaux de gestion de fortune privée de Goldman, dont les clients sont des investisseurs de longue date dans le crédit privé et sont mieux placés pour supporter l’illiquidité.