Le fonds de crédit privé de Goldman défie une nouvelle fois la tendance à la hausse des rachats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les craintes liées à l'IA entraînent une hausse des rachats dans le secteur du crédit privé

* Goldman échappe à la pression sur les rachats qui touche l'ensemble du secteur

* GS Credit satisfait toutes les demandes de rachat des investisseurs

* Le fonds annonce un taux de créances non productives de 0,2 %, inférieur à celui de ses concurrents

(Ajout de détails issus du dossier réglementaire concernant le statut des créances non productives et la publication des revenus PIK aux paragraphes 9 à 13) par Manya Saini

Le fonds de crédit privé de Goldman Sachs

GS.N a indiqué mercredi que les investisseurs avaient demandé le rachat d’environ 3,24 % de ses actions totales au deuxième trimestre, prolongeant ainsi sa série de rachats moins importants que ceux de la plupart des autres acteurs du secteur du crédit privé .

Le fonds de la banque, GS Credit, a une nouvelle fois surperformé le secteur, qui est aux prises avec des demandes de rachat élevées, alimentées par les craintes des investisseurs que l’IA ne nuise aux bénéfices des éditeurs de logiciels et à leur capacité à rembourser leurs emprunts.

Goldman a indiqué que les demandes de rachat du deuxième trimestre étaient inférieures à son plafond trimestriel de 5 % et avaient été intégralement satisfaites. La banque a généré environ 275 millions de dollars d’entrées brutes au cours du deuxième trimestre.

Les sociétés de développement commercial (BDC) canalisent généralement les capitaux des investisseurs vers des prêts privés, ce qui en fait un acteur clé du secteur du crédit privé.

“Parmi les plus grands gestionnaires de BDC non cotées ayant communiqué leurs résultats du deuxième trimestre à ce jour, les demandes de rachat par les pairs ont généralement varié entre environ 10 % et près de 17 % des actions en circulation,” a indiqué Goldman dans une lettre adressée à ses actionnaires.

Plusieurs analystes et entreprises technologiques ont fait valoir que les inquiétudes concernant l’impact de l’IA sur le secteur des logiciels sont exagérées, affirmant que les entreprises bien établies disposent d’activités, de données propriétaires et de relations clients qu’il sera difficile de supplanter.

“Nous continuons de penser que les avantages concurrentiels des acteurs historiques — flux de travail essentiels, données propriétaires, expertise approfondie du domaine, complexité réglementaire et confiance des clients — restent de puissantes sources de défense,” a déclaré Goldman.

Reuters a rapporté en avril, citant une source, qu’une grande partie des investisseurs du fonds provenait des canaux de gestion de fortune privée de Goldman, dont les clients sont des investisseurs de longue date dans le crédit privé et sont mieux placés pour supporter l’illiquidité.

Le taux de prêts non productifs de GS Credit, qui reflète les impayés sur ses prêts, était bien inférieur à la moyenne du secteur, s’établissant à 0,2 % au 31 mars. Les prêts sont généralement classés en non productifs lorsque les emprunteurs ont un retard de paiement de 90 jours ou plus.

Dans le cas de GS Credit, une seule entreprise de son portefeuille a manqué un paiement et se trouve en situation de créance non productive. À titre de comparaison, d’autres BDC non cotées affichaient des taux de prêts non productifs allant de 0,4 % à environ 2,4 %, a indiqué le fonds.

Il a également précisé que les revenus provenant de paiements en nature (PIK) représentaient 3,3 % de ses revenus d’investissement au 31 mars, un chiffre inférieur à la moyenne du secteur, à un moment où cet indicateur est surveillé de près à la recherche de signes de tension, car les prêts modifiés et restructurés permettent souvent aux emprunteurs de reporter leurs paiements en espèces. Seuls 0,3 % de ses revenus PIK provenaient de ce type de prêts.

“Nous pensons que nous entrons dans une période de dispersion significative entre les gestionnaires de crédit privé,” a écrit Goldman dans sa lettre.

“Les créances non productives du secteur semblent se normaliser, mais cette hausse est concentrée plutôt que généralisée, une poignée de gestionnaires étant à l’origine de l’essentiel de la détérioration.”