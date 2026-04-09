Le fonds de crédit privé de Carlyle fait l'objet de demandes de rachat à hauteur de 15,7 %, selon le WSJ

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(Ajout de détails et de contexte)

Le fonds intervalle de crédit privé phare de la société de capital-investissement Carlyle est le dernier à être touché par une vague de demandes de rachat d'actions, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant une lettre d'actionnaire.

Une série de problèmes de crédit au cours des derniers mois a intensifié la surveillance du marché du crédit privé, qui pèse plusieurs milliers de milliards de dollars, les investisseurs s'interrogeant sur la santé des portefeuilles de prêts et sur la capacité des emprunteurs à résister à des taux d'intérêt plus élevés.

Le Carlyle Tactical Private Credit Fund, ou CTAC, a reçu des demandes de rachat représentant environ 15,7 % des actions en circulation, selon le rapport, alors que l'exode des investisseurs se poursuit en raison des craintes d'un effondrement imminent du secteur du crédit privé.

Dans sa lettre aux actionnaires, Carlyle a souligné la diversification du fonds et les positions individuelles relativement petites comme facteurs d'atténuation des risques du portefeuille, selon le rapport du Journal.

Les craintes que l'IA puisse éroder les bénéfices des sociétés de logiciels et affaiblir leur capacité à rembourser les prêts se répandent dans le crédit privé - un prêteur clé du secteur technologique - incitant les investisseurs à réévaluer l'exposition, les risques de rachat et les perspectives de collecte de fonds, ont déclaré les analystes.