Le fonds de crédit privé de Blackstone constate un ralentissement de la demande des investisseurs au premier trimestre

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29 avril - Le fonds de crédit privé BCRED de Blackstone, d'une valeur d'environ 80 milliards de dollars, a été confronté à une baisse de la demande des investisseurs et à une pression croissante en matière de rachats au premier trimestre, alors que la volatilité géopolitique, les inquiétudes liées à l'IA et la surveillance accrue du crédit privé pesaient sur les sociétés de développement commercial (BDC) non cotées.

Selon les documents déposés mercredi par la société, les entrées brutes ont ralenti pour s'établir à 1,9 milliard de dollars au cours du trimestre, tandis que les demandes de rachat ont atteint 3,2 milliards de dollars.

Le fonds a indiqué que son taux de distribution annualisé s'élevait à 9,8% et que ses sources de liquidité dépassaient 15 milliards de dollars, dont environ 7 milliards de dollars de nouveaux financements.

En incluant les capitaux investis par Blackstone et ses dirigeants, le fonds a déclaré avoir été en mesure de répondre aux demandes de rachat pour le trimestre, tout en notant que les investisseurs institutionnels, qui représentent environ 80% de la classe d'actifs, continuent d'augmenter leurs engagements en capital.

Les créances non productives ont fortement augmenté pour atteindre 2,4% du portefeuille au coût d'acquisition, contre 0,6% auparavant, principalement en raison d'investissements en difficulté, notamment Medallia et Affordable Care. Les revenus en nature, souvent considérés comme un signe de tension de trésorerie chez les emprunteurs, ont baissé de 7,8% à 7,0%.