Le fonds de crédit privé d'Apollo, d'un montant de 26 milliards de dollars, impose un plafond de 5 % aux demandes de retrait de 17 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du dossier et du contexte)

* Ce versement entraînera des sorties nettes de 400 millions de dollars

* Le fonds prévoit davantage d’entrées de capitaux provenant des investisseurs institutionnels cette année

* Les demandes de retrait ont ralenti aux États-Unis, mais augmenté à l'étranger

par Isla Binnie et Pragyan Kalita

Le fonds de créditprivé d’Apollo Global APO.N , d’une valeur de26 milliards de dollars , Apollo Debt Solutions (ADS), a annoncé lundi qu’il limitait les rachats à 5 % de ses parts après que des investisseurs ont cherché à retirer environ 16,8 % dutotal. Le remboursement de ces investisseurs entraînera des sorties brutes du fonds s'élevant à 700 millions de dollars, dépassant les entrées de 300 millions de dollars, selon des données préliminaires, a indiqué le fonds dans un dossier. Cela représente des sorties nettes d'environ 3 % de la valeur des actifs du fonds depuis le début de l'année.

Les demandes de rachat ont augmenté par rapport aux quelque 11,2 % enregistrés au trimestre précédent par ce fonds, qui s’adresse principalement à des particuliers fortunés et offre généralement la possibilité de retirer une partie de son capital une fois tous les trois mois.

Les véhicules de ce type, structurés sous la forme de sociétés de développement des entreprises (BDC), ont connu une forte augmentation des demandes de retrait cette année, en raison des inquiétudes croissantes concernant la transparence, la discipline en matière de crédit et l’exposition au secteur des logiciels parmi les fonds qui prêtent directement à des entreprises en dehors du système bancaire traditionnel.

ADS a indiqué dans son dossier que les investisseurs institutionnels continuaient de manifester une forte demande en matière de crédit privé, ajoutant: “Nous prévoyons que la levée de fonds auprès des investisseurs institutionnels pour nos stratégies de prêts directs dépassera celle du canal de la gestion de fortune cette année.”

Le document fait état d’une “divergence régionale notable” parmi les investisseurs, précisant que les demandes de rachat provenant du marché onshore américain “se sont modérées d’un trimestre à l’autre pour s’établir à environ 4,3 %, tandis que les rachats des investisseurs offshore ont augmenté pour atteindre 12,5 %”.