Le fonds de crédit privé Blue Owl réalise une plus-value sur sa participation dans SpaceX, selon un dirigeant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Blue Owl Capital Corporation
OBDC.N , un fonds de crédit privé coté en bourse de Blue Owl Capital OWL.N , a réalisé une plus-value sur sa participation dans SpaceX, la société d'Elon Musk, a déclaré jeudi un dirigeant.
« Une société comme SpaceX connaît évidemment une évolution spectaculaire », a déclaré ce dirigeant lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. « Un gain a été réalisé sur SpaceX au cours du trimestre, en raison d'une évolution de sa valorisation. »
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