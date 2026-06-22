Le fonds de crédit privé Apollo limite les retraits des investisseurs suite à une forte augmentation des demandes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds de crédit privé « APO.N » d’Apollo Global, Apollo Debt Solutions (ADS), a annoncé lundi qu’il limitait les rachats à 5% de ses parts, après que des investisseurs ont cherché à retirer environ 16,8% du total.