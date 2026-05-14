 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fonds de Blackstone dédié aux centres de données s'apprête à faire des débuts discrets après une introduction en bourse de 1,75 milliard de dollars
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 16:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N , qui va acquérir des centres de données nouvellement construits, devrait faire une entrée en bourse discrète à New York

** Selon de récentes indications, le titre devrait s'ouvrir entre 19,50 et 20,50 dollars par action, contre un prix d'offre de 20 dollars

** La nouvelle entité de Blackstone a vendu 87,5 millions d'actions lors de son introduction en bourse afin de lever 1,75 milliard de dollars

** BXDC prévoit de cibler des centres de données d'une valeur comprise entre 250 millions et 1,5 milliard de dollars, loués à des locataires hyperscale notés « investment grade » sur des marchés tels que la Virginie du Nord, l'Ohio, Phoenix, le Maryland et Austin

** Il a identifié et examiné environ 25 milliards de dollars d'opportunités à court terme sur des marchés de données établis

** Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan, RBC Capital Markets et Wells Fargo Securities ont agi en tant que co-chefs de file pour l'introduction en bourse

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
INNATE PHARMA
1,66 +35,18%
NANOBIOTIX
46,18 +4,72%
CAC 40
8 082,27 +0,93%
HAFFNER ENERGY
0,145 -13,48%
Pétrole Brent
104,72 -0,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank