Le fonds de Blackstone dédié aux centres de données s'apprête à faire des débuts discrets après une introduction en bourse de 1,75 milliard de dollars

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14 mai - ** Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N , qui va acquérir des centres de données nouvellement construits, devrait faire une entrée en bourse discrète à New York

** Selon de récentes indications, le titre devrait s'ouvrir entre 19,50 et 20,50 dollars par action, contre un prix d'offre de 20 dollars

** La nouvelle entité de Blackstone a vendu 87,5 millions d'actions lors de son introduction en bourse afin de lever 1,75 milliard de dollars

** BXDC prévoit de cibler des centres de données d'une valeur comprise entre 250 millions et 1,5 milliard de dollars, loués à des locataires hyperscale notés « investment grade » sur des marchés tels que la Virginie du Nord, l'Ohio, Phoenix, le Maryland et Austin

** Il a identifié et examiné environ 25 milliards de dollars d'opportunités à court terme sur des marchés de données établis

** Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan, RBC Capital Markets et Wells Fargo Securities ont agi en tant que co-chefs de file pour l'introduction en bourse