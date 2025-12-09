 Aller au contenu principal
Le fonds BlackRock va investir environ 225 millions de dollars dans l'entreprise indienne Aditya Birla Renewables
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 20:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise indienne Aditya Birla Renewables a déclaré mardi que le fonds d'infrastructure BLK.N de BlackRock investira 20 milliards de roupies (222,50 millions de dollars) et prendra une participation minoritaire dans l'entreprise d'énergie verte.

Global Infrastructure Partners de BlackRock disposera également d'une "option de surallocation" pour investir 10 milliards de roupies supplémentaires dans la société indienne, ce qui portera l'investissement total à 30 milliards de roupies (soit environ 335 millions de dollars), a déclaré Aditya Birla Renewables.

L'investissement valorise la société d'énergie renouvelable à 146 milliards de roupies, dette comprise, a indiqué la société dans un communiqué.

Aditya Birla Renewables est une unité détenue à 100 % par la société indienne Grasim Industries Ltd GRAS.NS , qui fait partie du groupe Aditya Birla.

(1 $ = 89,8860 roupies indiennes)

Environnement

