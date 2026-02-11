 Aller au contenu principal
Le fonds activiste Elliott prend une participation dans LSEG selon une source
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 10:23

Siège de la Bourse de Londres

par Charlie Conchie

Le fonds ‌activiste Elliott Investment Management a pris une participation dans le London ​Stock Exchange Group et collabore avec ce dernier pour améliorer ses performances, a déclaré mercredi une source proche du dossier.

L'action LSEG a progressé ​de 2,3% en début de séance, après avoir initialement bondi de 7%. Son cours ​a chuté de plus de 35% ⁠au cours des 12 derniers mois.

Le groupe de données et ‌d'analyse LSEG, également opérateur de la Bourse de Londres, est, comme l'ensemble du secteur des logiciels et des ​services, confronté aux inquiétudes ‌que suscitent la concurrence croissante et l'usage de ⁠l'intelligence artificielle.

Le montant exact de la prise de participation d'Elliott dans LSEG n'était pas clair dans l'immédiat.

Le fonds était en pourparlers avec LSEG ⁠pour l'encourager ‌à envisager un nouveau rachat d'actions et à se concentrer ⁠sur le rattrapage de ses concurrents, a déclaré la source ‌à Reuters, confirmant un premier article du Financial Times.

Le ⁠FT a également rapporté qu'Elliott ne souhaitait pas que ⁠LSEG envisage une ‌vente complète ou une scission de son activité boursière.

Elliott et LSEG ​ont refusé de commenter après ‌avoir été sollicités par Reuters. L'agence de presse fournit des informations pour le terminal d'actualités ​et de données Workspace de LSEG.

La prise de participation dans LSEG d'Elliott, qui a précédemment exercé de fortes pressions sur ⁠BP pour que le géant pétrolier resserre ses opérations et augmente ses flux de trésorerie, marque un nouveau coup d'éclat de l'investisseur américain en Grande-Bretagne.

(Rédigé par Charlie Conchie et Anousha Sakoui à Londres, Pushkala Aripaka et Devika Nair à Bangalore; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)

