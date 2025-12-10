Le fonds activiste Elliott prend 5% dans Toyota Industries

Le fonds activiste Elliott Investment Management a pris une participation de 5,01% dans Toyota Industries 6201.T , une entreprise du groupe que Toyota Motor 7203.T espère racheter pour la retirer de la côte, selon un document réglementaire dévoilé mercredi.

Elliott a déclaré dans le document que l'acquisition de la participation était destinée à des fins d'investissement et qu'elle pourrait donner lieu à d'importantes propositions d'actionnaires.

Le mois dernier, Elliott avait déclaré que l'accord proposé par le constructeur automobile sous-évaluait Toyota Industries, manquait de transparence et ne respectait pas les pratiques de gouvernance appropriées.

En octobre, Toyota Motor a repoussé son offre publique d'achat sur Toyota Industries, désormais prévue pour février ou plus tard, et a pour objectif de retirer de la côte ce fournisseur clef, un projet critiqué par certains investisseurs qui ont fait valoir que l'offre sous-évaluait les actifs immobiliers du fabricant de chariots élévateurs.

