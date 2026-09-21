Le fonds 1GT de Morgan Stanley mène un tour de table de 56 millions de dollars pour la société australienne Amber Electric

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La stratégie de capital-investissement axée sur le climat de Morgan Stanley Investment Management (MSIM) a mené un tour de table de série E de 49 millions d’euros (56,22 millions de dollars) auprès d’Amber Electric afin de financer son expansion en Europe, a annoncé lundi la société américaine.

Voici quelques détails:

* Amber détient plus de 50 % des parts du marché australien de l'automatisation des batteries. Cette technologie automatise les batteries domestiques: elle les recharge lorsque l'électricité est bon marché et les décharge ou exporte l'électricité lorsque les prix augmentent.

* La société s’est récemment associée à E.ON EONGn.DE , le plus grand opérateur de réseau énergétique d’Europe, qui a également participé à ce dernier tour de table.

* « Ce financement permettra de répondre à la demande croissante de solutions permettant aux consommateurs, aux services publics et aux réseaux électriques de mieux gérer les ressources énergétiques distribuées et d’intégrer les énergies renouvelables à grande échelle », a déclaré MSIM.

* « À mesure que les systèmes énergétiques se décentralisent de plus en plus, nous voyons là une opportunité majeure d’aider les services publics à exploiter la flexibilité des ressources énergétiques distribuées à grande échelle, tout en aidant davantage de foyers à tirer davantage de valeur des actifs énergétiques qu’ils possèdent déjà », a déclaré Chris Thompson, cofondateur d’Amber Electric.

* Le fonds 1GT de MSIM est une stratégie de capital-investissement axée sur le climat qui soutient des entreprises en croissance développant des solutions de décarbonisation dans divers secteurs, notamment l’électricité, la mobilité, l’alimentation et l’agriculture, ainsi que l’économie circulaire, selon le site web de Morgan Stanley.

(1 $ = 0,8715 €)