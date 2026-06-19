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Le fondateur et PDG d'Arverne se renforce au capital
information fournie par Zonebourse 19/06/2026 à 08:35

Arverne indique que son PDG et fondateur, Pierre Brossollet, a conclu des contrats d'acquisition de blocs d'actions hors marché représentant 5,76% du capital, réaffirmant ainsi sa confiance dans la trajectoire de la société de solutions géothermales.

Ces acquisitions seront effectuées par Geogreen auprès d'actionnaires historiques minoritaires, dont Alhia Green, société d'investissement spécialisée dans le financement de projets liés à la transition énergétique, et Langa International, acteur du développement et de l'investissement dans les énergies renouvelables.

Après avoir accompagné le développement du groupe depuis ses origines, Alhia Green et Langa International cèdent ainsi leur participation, marquant l'aboutissement d'un cycle d'investissement réussi. Cette opération illustre la volonté du fondateur de consolider sa position d'actionnaire de référence.

Ces acquisitions d'actions font partie des conditions préalables à l'investissement de RGREEN INVEST à travers le fonds equity INFRAGREEN V, prévu par le protocole d'accord avec Arosco, société holding patrimoniale du fondateur, dont l'aboutissement interviendra au plus tard le 17 juillet 2026.

Simultanément à la conclusion de ces contrats d'acquisition de blocs minoritaires, Geogreen et Arosco ont signé le traité d'apport relatif au reclassement de la participation indirecte de Pierre Brossollet dans Arverne au bénéfice de Geogreen.

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