Le fondateur du robo advisor Marie Quantier rebondit avec un nouveau projet

(NEWSManagers.com) - C'est peut-être un choix téméraire, ou bien le sens du market timing. Mathieu Hamel, le fondateur déchu du robo advisor Marie Quantier, retourne dans l'arène en pleine crise du Covid-19 et d'une volatilité historique sur les marchés actions, avec un outil algorithmique de conseil en investissement.

Le projet, appelé Hippocampus, en référence à la zone du cerveau dédiée à la mémoire et la navigation spatiale, est une offre plus complète que Marie Quantier. La nouvelle formule comprend une application de météo boursière pour les particuliers, qui avait fait le succès du premier robo advisor, mais aussi des formations et une plateforme de gestion conseillée et d'allocation d'actifs pour les CGP (conseillers en gestion de patrimoine). L'entrepreneur recherche des développeurs informatiques pour bâtir son offre, qui doit sortir en mai.

Mathieu Hamel va donc s'attaquer frontalement à sa propre création Marie Quantier, dont le repreneur MyFunds Office doit relancer au printemps le programme informatique, réadapté spécifiquement pour les CGP et les banques. Jérôme Glodas, le fondateur de MyFunds Office, avait racheté le robo advisor au dernier trimestre 2019 au tribunal de commerce, suite à la faillite cet été de l'éditeur du logiciel, Q-Hedge Technologies. La crise sanitaire et les turbulences financières ne le détournent par ailleurs pas de son calendrier originel. " Nous sommes plus optimistes qu' avant car la crise actuelle va permet de rabattre les cartes sur le marché des robo advisors" , nous a glissé M. Glodas.