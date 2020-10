Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le FMI un peu moins pessimiste pour l'économie mondiale en 2020 Reuters • 13/10/2020 à 14:30









WASHINGTON, 13 octobre (Reuters) - Le Fonds monétaire international (FMI) a présenté mardi de nouvelles prévisions économiques pour 2020 moins sombres qu'auparavant grâce à un rebond plus rapide qu'attendu des principales économies de la planète, tout en soulignant l'inquiétude suscitée par les pays émergents. L'organisation table désormais sur une contraction de 4,4% du produit intérieur brut (PIB) mondial cette année, alors qu'il prévoyait en juin une chute de 5,2%. En 2021, le PIB mondial devrait croître de 5,2%, un rebond un peu moins marqué que celui anticipé il y a quatre mois, en partie à cause des graves difficultés auxquelles sont confrontées de nombreux pays émergents et du ralentissement actuel de la reprise avec la poursuite de la pandémie, précise le FMI dans ses nouvelles Perspectives économiques mondiales. (David Lawder, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

