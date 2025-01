Le FMI plus optimiste sur la croissance américaine et plus pessimiste sur l'Europe

(AOF) - La croissance mondiale devrait s’établir à 3,3 % en 2025 comme en 2026, a indiqué le FMI à l’occasion de la mise à jour de ses perspectives économiques. L'institution internationale a relevé de 0,1 point sa prévision pour cette année et maintenu inchangée son estimation pour 2026. Ses projections sont pratiquement inchangées, la révision à la hausse des chiffres pour les États-Unis compensant les révisions à la baisse opérées pour les autres grandes puissances économiques. La croissance reste inférieure à sa moyenne historique : 3,7 % sur la période 2000-2019.

Ses prévisions pour les Etats-Unis ont été rehaussées à respectivement 2,7% et 2,1% contre 2,2% et 2% auparavant. Le FMI souligne que "la demande sous-jacente reste vigoureuse, ce qui s'explique par de puissants effets de richesse, une orientation moins restrictive de la politique monétaire et des conditions financières favorables".

Les anticipations pour la zone euro sont en revanche passées de 1,2% à 1% pour 2025 et de 1,5% à 1,4% pour 2026. Le FMI prévoit par ailleurs pour la France une expansion de son PIB de 0,8% en 2025 et de 1,1% en 2026 contre 1,1% et 1,3% précédemment.

"Les principaux vents contraires dans cette région sont la faible dynamique de l'activité économique, en particulier dans l'industrie manufacturière, le bas niveau de confiance des consommateurs et la persistance d'un choc négatif lié aux prix de l'énergie", détaille Pierre-Olivier Gourinchas, le chef économiste sur son blog.

Selon ce dernier, "la divergence entre les États-Unis et l'Europe tient davantage à des facteurs structurels et cette déconnexion persistera si rien n'est fait pour les corriger". "Elle tient à une croissance de la productivité qui reste plus vigoureuse aux États-Unis, en particulier dans le secteur technologique, ainsi qu'à un climat des affaires plus favorable et à des marchés des capitaux plus développés", explique le spécialiste.

Au niveau mondial, l'inflation globale devrait ralentir à 4,2 % en 2025 puis à 3,5 % en 2026, et elle devrait converger plus rapidement vers sa cible dans les pays avancés que dans les pays émergents et les pays en développement.