Le FMI indique qu'il collabore avec les autorités vénézuéliennes pour évaluer les besoins suite aux tremblements de terre

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* Le président par intérim du Venezuela crée un fonds d'urgence de 200 millions de dollars

* On craint que des milliers de personnes aient péri lors des tremblements de terre

* Le FMI ne participe pas à l'énorme restructuration de la dette du Venezuela

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par Andrea Shalal

Le Fonds monétaire international a déclaré qu'il suivait de près l'évolution de la situation au Venezuela après que deux puissants séismes ont frappé le pays, faisant craindre des milliers de morts, et qu'il resterait en contact avec les autorités vénézuéliennes pendant qu'elles évaluaient leurs besoins. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a déclaré jeudi qu'au moins 164 personnes avaient perdu la vie et que près de 1 000 autres avaient été blessées à la suite des violents séismes qui ont secoué le pays.

Elle a annoncé la création d’un premier fonds d’urgence de 200 millions de dollars , financé par le FMI, destiné à la reconstruction des infrastructures, des hôpitaux et des logements.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités vénézuéliennes et nous continuerons à le faire pendant qu’elles évaluent l’impact économique et les besoins de relance du Venezuela », a déclaré la porte-parole du FMI , Julie Kozack, lors d’un point presse régulier.

Elle a indiqué que les discussions porteraient sur la manière dont le FMI pourrait soutenir le pays dans sa reprise, mais n’a donné aucun détail en l’absence d’une évaluation complète des dégâts.

En avril, le FMI et la Banque mondiale ont annoncé avoir repris leurs relations avec le Venezuela, qui avaient été suspendues depuis 2019. Cette décision a ouvert la voie à une évaluation complète de l’économie vénézuélienne par le FMI pour la première fois en deux décennies et pourrait à terme débloquer l’accès à 5 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux, ou réserves, auprès du FMI, qui avaient été gelés.

Mme Kozack n’a pas précisé si le fonds d’urgence de 200 millions de dollars annoncé par Mme Rodriguez proviendrait de ces actifs.

Le FMI n’avait pas été impliqué dans la restructuration de la dette annoncée par le Venezuela en mai, l’une des plus importantes restructurations de dette souveraine jamais réalisées, a déclaré Mme Kozack, ajoutant que les responsables du FMI étaient en contact avec les autorités concernant les perspectives économiques du Venezuela .

Elle a déclaré que le FMI se tenait prêt à apporter son aide pour la restructuration de la dette si nécessaire. Le Venezuela a annoncé en mai avoir engagé la société de services financiers américaine Centerview pour gérer la restructuration de sa dette souveraine. Le Financial Times a rapporté cette semaine que Caracas s’apprêtait à révéler que le montant total de la dette s’élevait à environ 240 milliards de dollars , un chiffre nettement supérieur aux estimations précédentes.

Mme Kozack a précisé qu’il y avait eu d’autres cas où le FMI n’était pas impliqué dans une restructuration de la dette, et qu’il n’avait jamais pris part aux discussions proprement dites entre un pays et ses créanciers, mais qu’il fournissait généralement des évaluations macroéconomiques et des analyses de viabilité de la dette.

« Dans les cas où nous avons mis en place un programme, cela s’est avéré bénéfique pour ancrer la restructuration lorsque le Fonds dispose d’un programme qui s’appuie non seulement sur notre analyse technique, mais aussi sur un ensemble complet de mesures que les autorités se sont engagées à mettre en œuvre », a-t-elle déclaré. « Cela a été, je pense, une source de réassurance dans d’autres cas. »