Le FMI conclut un accord avec le Sri Lanka sur un financement de 700 millions de dollars

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(Ajout de la déclaration du FMI, détails; paragraphes 3,4,6-9)

Le Fonds monétaire international a conclu un accord avec le Sri Lanka, qui devrait débloquer un financement d'environ 700 millions de dollars une fois approuvé, a déclaré la banque jeudi, appelant à faire avancer les réformes pour assurer la stabilité et la croissance.

Cet accord intervient alors que le pays insulaire se remet de la pire crise économique qu'il ait connue depuis des décennies, qui a conduit à un défaut de paiement de la dette extérieure en 2022 et à un programme de sauvetage du FMI d'un montant de 2,9 milliards de dollars.

Les réformes économiques du Sri Lanka ont soutenu la reprise, mais le pays a été fortement exposé à la guerre en Iran et doit "mieux reconstruire" après le passage du cyclone Ditwah , a ajouté le FMI.

Le conflit au Moyen-Orient a fait grimper les prix de l'énergie, a perturbé une plate-forme aérienne clé pour les touristes et a affecté les Sri Lankais travaillant dans la région, a déclaré Evan Papageorgiou, chef de la mission du FMI.

"Il est d'autant plus important de faire avancer les réformes pour préserver la stabilité macroéconomique et maintenir l'économie sur la voie de la reprise et d'une croissance inclusive", a déclaré la banque dans un communiqué.

Les frappes américano-israéliennes sur l'Iran avaient perturbé les flux d'énergie en provenance du Moyen-Orient avant le cessez-le-feu de mardi , réduisant les approvisionnements et stimulant les efforts des nations asiatiques pour faire face aux pénuries d'approvisionnement en énergie et à la hausse des prix.

L'accord intervient alors que la hausse des prix de l'énergie a pesé sur les réserves de change du Sri Lanka, qui a décrété des jours fériés le mercredi, rationné le carburant et augmenté les prix à la pompe d'environ 35 % le mois dernier pour freiner la consommation.

Le Sri Lanka est en pourparlers avec la Chine, l'Inde et la Russie pour garantir un approvisionnement ininterrompu en carburant, et prévoit de dépenser 600 millions de dollars pour acheter du carburant raffiné pour le mois d'avril.