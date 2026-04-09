Le FMI conclut un accord au niveau des services avec le Sri Lanka sur un financement de 700 millions de dollars

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(Ajoute des détails provenant d'un fonctionnaire du FMI dans les paragraphes 5-7) par Uditha Jayasinghe

Le Fonds monétaire international a conclu un accord au niveau des services avec le Sri Lanka, qui débloquera un financement d'environ 700 millions de dollars une fois approuvé, a déclaré le prêteur jeudi, appelant à des réformes, notamment en ce qui concerne les taxes sur les carburants, pour assurer la stabilité et la croissance.

Cet accord intervient alors que la nation insulaire se remet de la pire crise économique qu'elle ait connue depuis des décennies, qui a conduit à un défaut de paiement de la dette extérieure en 2022 et à un programme de sauvetage du FMI d'un montant de 2,9 milliards de dollars.

Les réformes économiques du Sri Lanka ont soutenu la reprise, mais le pays a été fortement exposé au conflit au Moyen-Orient et doit "mieux se reconstruire" après le passage du cyclone Ditwah , a ajouté le FMI.

Selon Evan Papageorgiou, chef de la mission du FMI au Sri Lanka, le conflit au Moyen-Orient a provoqué une flambée des prix de l'énergie, perturbé une plate-forme aérienne clé pour les touristes et affecté les Sri Lankais travaillant dans la région.

"L'accord conclu au niveau des services du FMI sera soumis au conseil d'administration du FMI à la fin du mois de mai ou au début du mois d'avril", a-t-il ajouté.

Le Sri Lanka devra augmenter davantage les tarifs de l'électricité et gérer soigneusement ses finances pour faire face à la crise du Moyen-Orient, a déclaré le FMI, ajoutant qu'il pourrait revoir les objectifs de réserve dans le cadre du programme afin d'aider le Sri Lanka à payer les coûts plus élevés du carburant.

Les frappes américano-israéliennes sur l'Iran ont perturbé les flux d'énergie en provenance du Moyen-Orient avant le cessez-le-feu de mardi , réduisant les approvisionnements et stimulant les efforts des nations asiatiques pour faire face aux pénuries d'énergie et à la hausse des prix.

L'accord intervient alors que la hausse des prix de l'énergie a pesé sur les réserves de change du Sri Lanka, qui a décrété des jours fériés le mercredi, rationné le carburant et augmenté les prix à la pompe d'environ 35 % le mois dernier afin de freiner la consommation.

Le Sri Lanka est en pourparlers avec la Chine, l'Inde et la Russie pour garantir un approvisionnement ininterrompu en carburant, et prévoit de dépenser 600 millions de dollars pour acheter du carburant raffiné pour le mois d'avril.