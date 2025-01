Le FMI anticipe un repli de 2,6% des produits de base énergétiques cette année

Elle ajoute que cette baisse est en partie compensée par des augmentations des prix du gaz provoquées par des températures inférieures aux prévisions et des perturbations des approvisionnements, notamment provoquées par le conflit en cours au Moyen-Orient et des arrêts de production sur des gisements de gaz.

(AOF) - Les prix des produits de base énergétiques devraient baisser de 2,6 % en 2025, selon les dernières projections du FMI. L'institution internationale explique ce recul par le repli des cours du pétrole provoqué par la faiblesse de la demande chinoise et par une offre abondante en provenance de pays n’appartenant pas à l’OPEP+.

