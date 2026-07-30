Le flux de trésorerie disponible de Bombardier redevient positif grâce à la hausse des commandes d'avions d'affaires

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Bombardier BBDb.TO a annoncé jeudi un flux de trésorerie disponible positif pour le deuxième trimestre, inversant ainsi la tendance à la consommation de trésorerie observée un an plus tôt, la forte demande en matière de transport aérien en jet privé ayant permis au constructeur d'avionsd'affaires canadien d'accroître son carnet de commandes. Bombardier, dont le siège est à Montréal, a indiqué que son chiffre d’affaires trimestriel avait progressé de 6 % en glissement annuel pour atteindre 2,15 milliards de dollars, grâce à la demande pour ses services après-vente, et ce malgré la livraison de quatre avions de moins . Les constructeurs d’avions d’affaires profitent d’une forte demande, car l’essor de la richesse générée par les start-ups spécialisées dans l’IA et SpaceX SPCX.O crée une nouvelle clientèle pour l’aviation privée. Bombardier a remboursé une partie de sa dette et augmente sa production afin de livrer davantage d’avions.

Selon les analystes et les constructeurs aéronautiques, les chaînes d’approvisionnement du secteur aérospatial se sont améliorées depuis la pandémie de COVID-19, les livraisons globales ayant augmenté cette année, mais des inquiétudes persistent concernant certaines pièces. Bombardier a livré 32 jets d’affaires au cours du trimestre, contre 36 appareils un an plus tôt, en raison de contraintes persistantes au niveau de la chaîne d’approvisionnement et de ses prévisions de livraisons plus importantes au second semestre 2026. En début de semaine, Gulfstream Aerospace, le concurrent américain de Bombardier et filiale de General Dynamics Corp

GD.N , a indiqué que ses livraisons avaient augmenté de trois appareils pour atteindre 41, tandis que Textron Inc

TXT.N a déclaré qu’elle était toujours confrontée à des problèmes liés à certains composants clés.

Le carnet de commandes de Bombardier s’élevait à 21,8 milliards de dollars au 30 juin, soit une hausse de 4,3 milliards de dollars par rapport à la fin décembre. La société a annoncé un flux de trésorerie disponible de 228 millions de dollars au deuxième trimestre, un indicateur suivi de près par les investisseurs, contre un solde négatif de 164 millions de dollars un an plus tôt, grâce aux acomptes fermes versés par les clients sur leurs nouvelles commandes d’avions.

Sur une base ajustée, le bénéfice trimestriel s’est établi à 257 millions de dollars, soit 2,50 dollars par action, contre 117 millions de dollars, soit 1,11 dollar par action, au cours du même trimestre de l’année précédente.