Le flux de trésorerie disponible de Bombardier redevient positif grâce à l'essor des commandes d'avions d'affaires, mais la baisse du nombre de livraisons pèse sur le cours de l'action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les livraisons trimestrielles d'avions d'affaires ont reculé de quatre appareils en raison de problèmes ponctuels liés à la chaîne d'approvisionnement.

* Bombardier reste en bonne voie pour atteindre son objectif de livraison annuel de plus de 157 jets

* Bombardier prévoit une décision concernant le site canadien qui accueillera le programme GlobalEye d’ici fin 2026 ou début 2027

(Ajout de commentaires issus de la conférence de presse, mise à jour du cours de l'action, reformulation du premier paragraphe) par Allison Lampert et Aatreyee Dasgupta

Bombardier BBDb.TO a annoncé jeudi un redressement de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre, supérieur aux attentes des analystes, mais son action a chuté de près de 9 % en milieu de séance, en raison d’une baisse des livraisons d’avions d’affaires et de difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement.

Les constructeurs d’avions d’affaires bénéficient d’une forte demande, car l’essor de la richesse générée par les start-ups en IA et par SpaceX SPCX.O attire de nouveaux clients vers l’aviation privée.

La société montréalaise Bombardier a également annoncé un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux prévisions des analystes.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 6 % par rapport à la même période de l’année précédente, pour atteindre 2,15 milliards de dollars, soutenu par une forte demande de services après-vente, malgré une baisse des livraisons d’avions due à des contraintes ponctuelles de la chaîne d’approvisionnement, notamment au niveau des hublots.

Selon les analystes, les chaînes d’approvisionnement du secteur aérospatial se sont améliorées depuis la pandémie de COVID-19 , les livraisons globales ayant augmenté cette année, mais des inquiétudes persistent. Bombardier a livré 32 jets d’affaires au cours du trimestre, contre 36 appareils un an plus tôt. Le constructeur aéronautique prévoit toujoursd’effectuer plus de 157 livraisons en 2026, la plupart devant être remises aux clients au cours du second semestre.

Le directeur général de Bombardier, Éric Martel, a déclaré aux journalistes que la disponibilité des moteurs pour certaines familles d’avions s’était nettement améliorée, tandis que d’autres moteurs avaient encore “un peu de retard à rattraper”.

Il avait indiqué plus tôt dans la journée aux analystes que les problèmes ponctuels liés à la chaîne d’approvisionnement étaient en passe d’être résolus rapidement, même s’ils “continuent de peser sur nos coûts et notre calendrier de livraisons”.

Cette semaine, Gulfstream Aerospace, le concurrent américain de Bombardier et filiale de General Dynamics Corp GD.N , a annoncé que ses livraisons avaient augmenté de trois appareils pour atteindre 41, grâce à l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement, tandis que Textron Inc TXT.N , fabricant des jets d’affaires Cessna, a déclaré qu’il était toujours confronté à des problèmes liés à certains composants clés.

M. Martel a également indiqué aux analystes que la société évaluait ses performances sur le marché des pièces de rechange en étudiant une éventuelle acquisition qui permettrait de développer ses services de maintenance.

Il voit également des opportunités pour l’activité défense de la société, qui transforme des jets privés internationaux en avions de mission spéciale, alors que le Canada et l’Europe augmentent leurs dépenses et se diversifient par rapport aux entreprises de défense américaines en raison des tensions géopolitiques.

M. Martel a déclaré aux journalistes qu’il pensait que Bombardier choisirait un nouveau site canadien pour assurer le soutien technique de l’avion GlobalEye de son partenaire suédois Saab SAABb.ST d’ici fin 2026 ou début 2027.

Il s’est également déclaré satisfait de la décision du Canada de rejoindre le programme européen retardé de chasseurs « Global Combat Air Programme » (GCAP) .

Le carnet de commandes de Bombardier s’élevait à 21,8 milliards de dollars au 30 juin, soit une hausse de 4,3 milliards de dollars par rapport à la fin décembre.

La société a annoncé un flux de trésorerie disponible de 228 millions de dollars au deuxième trimestre, un indicateur suivi de près par les investisseurs, contre un solde négatif de 164 millions de dollars un an plus tôt, grâce aux acomptes fermes versés par les clients sur leurs nouvelles commandes d’avions.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes estimaient le flux de trésorerie disponible de la société à 45,42 millions de dollars. Sur une base ajustée, le bénéfice trimestriel s'est établi à 2,50 dollars par action, contre des estimations des analystes de 1,41 dollar par action.