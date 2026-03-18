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Le feu vert de la FAA propulse le 777-9 de Boeing dans la quatrième phase de certification, selon Air Current
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 19:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation a autorisé Boeing BA.N à poursuivre la quatrième phase des tests de certification de son jet 777-9, longtemps retardé, a rapporté mercredi le journal Air Current, citant des personnes familières avec le dossier.

Ce rapport intervient un jour après que le directeur financier de Boeing, Jay Malave, a déclaré lors d'une conférence d'investisseurs que la société avait obtenu l'approbation pour la troisième phase.

"Il y a deux autres étapes pour lesquelles nous devons obtenir l'approbation, et nous attendons la suivante très prochainement", a déclaré M. Malave.

Le 777-9 est le premier modèle du nouveau jet 777X de Boeing, attendu depuis longtemps , pour lequel l'avionneur a pris 15 milliards de dollars de frais sur le programme de développement, qui a six ans de retard.

Le 777X succède aux 747 et 777 et constitue, avec le 787 Dreamliner, la gamme de gros porteurs de Boeing pour les voyages long-courriers.

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