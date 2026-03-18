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Le feu vert de la FAA propulse le 777-9 de Boeing dans la quatrième phase de certification
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 20:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification des sources au paragraphe 1, ajout de la réponse de la FAA au paragraphe 4 et du contexte aux paragraphes 7 et 8)

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a autorisé Boeing BA.N à poursuivre la quatrième phase des tests de certification de son avion 777-9, longtemps retardé, a annoncé le constructeur mercredi.

Le feu vert de la FAA intervient un jour après que le directeur financier de Boeing, Jay Malave, a déclaré lors d'une conférence d'investisseurs que la société avait obtenu l'approbation pour la troisième phase.

"Il nous reste deux autres étapes à franchir et nous attendons la suivante très prochainement", a déclaré M. Malave.

La FAA a décliné toute demande de commentaire de la part de Reuters.

Le 777-9 est le premier modèle du nouveau jet 777X de Boeing, qui a été longtemps retardé et pour lequel la société a pris 15 milliards de dollars de frais sur le programme de développement, qui a six ans de retard.

Le 777X succède aux 747 et 777 et constitue, avec le 787 Dreamliner, la gamme de gros porteurs de Boeing pour les voyages long-courriers.

Le mois dernier, une note de service de la société, consultée par Reuters, a montré les plans de Boeing pour le premier vol d'un avion de série 777X en avril, dont la première livraison est prévue pour l'année prochaine.

The Air Current a rapporté pour la première fois la nouvelle de l'accord de la FAA plus tôt dans la journée.

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