Le FEI investit 260 millions d’euros dans Jolt Capital V,

(AOF) - Le Fonds Européen d’Investissement (FEI) a annoncé un investissement de 260 millions d’euros dans Jolt Capital V, en tant qu’investisseur de référence. Cet engagement est financé en grande partie par la European Tech Champions Initiative (ETCI). Cet investissement majeur marque " une étape décisive dans l’accompagnement de l’équipe vers son objectif de devenir l’un des plus importants fonds européens dédiés aux technologies de rupture, qualifié article 9 du SFDR ", explique le fonds d’investissement.

Jolt Capital apporte son expertise et son solide historique d'investissements dans les technologies de rupture, pertinentes pour des secteurs stratégiques clés de l'Union européenne tels que l'industrie 4.0, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les semi-conducteurs, les nouveaux matériaux et la mobilité.

L'objectif est d'accompagner la montée en puissance d'entreprises à forte croissance, axées sur des innovations de pointe, jusqu'à des sorties viables. Certains des secteurs ciblés présentent par ailleurs un fort ancrage en matière de durabilité.

Jolt Capital entend par ailleurs élargir sa présence sur les principaux marchés européens.