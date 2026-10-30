Le FBI et les services secrets américains collaboreraient avec Binance suite à un piratage de 6,3 milliards de dollars, selon une source

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(Mise à jour pour inclure la déclaration du FBI au paragraphe 2)

Binance collabore avec les forces de l'ordre du monde entier, notamment le Federal Bureau of Investigation (FBI) et les services secrets américains (USSS), après que des pirates informatiques ont dérobé la somme record de 6,3 milliards de dollars sur la plateforme, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Le FBI a déclaré dans un communiqué qu’il était “au courant de l’incident et qu’il collaborait avec les partenaires publics et privés concernés afin de comprendre l’ampleur de l’activité, d’évaluer les impacts potentiels et de coordonner les mesures d’enquête appropriées”.

L’USSS n’a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par e-mail en dehors des heures de bureau aux États-Unis.