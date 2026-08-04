Le fabricant taïwanais de puces PSMC affirme que sa direction reste stable après le décès de son président

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Wen-Yee Lee

L'équipe de direction de la société taïwanaise Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp (PSMC)

6770.TW reste stable et sa coopération avec Micron MU.O se poursuivra comme prévu, a déclaré mardi le président par intérim Brian Shieh lors d'une conférence de presse.

Le fondateur et président de PSMC, Frank Huang, est décédé vendredi dernier des suites d'une insuffisance cardiopulmonaire pendant son sommeil à son domicile, a indiqué la société dans un communiqué publié vendredi.