Le fabricant néerlandais de smartphones Fairphone cherche à lever au moins 50 millions d'euros dans le cadre d'un tour de table

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Le fabricant de smartphones Fairphone lance un tour de table de série C visant à lever au moins 50 millions d'euros (58 millions de dollars), à l'instar de ce qu'il avait obtenu lors du tour précédent, a-t-il annoncé mardi après avoir enregistré les meilleurs résultats semestriels de son histoire.

Les fonds levés serviront à consolider la part de marché de Fairphone sur ses marchés actuels, à conquérir de nouveaux marchés et à financer ses activités, a indiqué la société néerlandaise dans un communiqué adressé à Reuters.

* Les livraisons de téléphones ont augmenté de 74% en glissement annuel au premier semestre 2026, celles des produits audio de 39% et celles des accessoires de 115%.

* Au deuxième trimestre, les livraisons de téléphones ont progressé de 48%, celles des produits audio de 33% et celles des accessoires de 146%.

* D'autres lancements de produits aux États-Unis sont prévus; aucune date n'a toutefois été communiquée.

* L’entreprise est en pourparlers avec des opérateurs de téléphonie mobile américains, ce qui, selon elle, est essentiel pour développer la distribution et la notoriété de la marque sur ce marché.

* Depuis sa création en 2013, Fairphone approche le million d’appareils vendus et les 500 millions de dollars de chiffre d’affaires cumulé.

(1 dollar = 0,8622 euro)