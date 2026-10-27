Le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs Besi s'envole après la décision d'Applied Materials de doubler sa participation

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(Mise à jour du cours de l'action, commentaire d'un analyste, contexte à partir du paragraphe 2)

* Applied indique qu'elle n'a actuellement pas l'intention d'augmenter sa participation dans Besi au-delà d'environ 20 %

* L'acquisition d'actions est soumise à l'examen des autorités américaines de la concurrence

* La Chine bloquerait probablement un rachat total, selon un analyste

* La réglementation néerlandaise imposerait une offre publique d'achat obligatoire si Applied franchissait le seuil des 30 %

Les actions du fabricant néerlandais d'équipements de conditionnement de semi-conducteurs BE Semiconductor Industries (Besi) BESI.AS ont fortement progressé mardi à l'ouverture de la Bourse d'Amsterdam, après que son concurrent américain Applied Materials AMAT.O a annoncé qu'il allait augmenter sa participation dans Besi à environ 20 %.

À 08 h 31 GMT, l’action Besi progressait de 8,8 % à 159,20 €.

Cette décision d’Applied Materials de renforcer sa position stratégique au sein de Besi fait suite à l’annonce, le 1er octobre, selon laquelle les deux entreprises allaient étendre leur partenariat de longue date dans le domaine de la technologie de liaison hybride de Besi — considérée comme un élément clé pour les puces d’IA de nouvelle génération — à d’autres domaines connexes.

Applied a déclaré dans un communiqué publié lundi après la clôture des marchés américains qu’elle avaitconclu un « accord d’achat accéléré » portant sur des actions, soumis à l’examen des autorités américaines de la concurrence avant la livraison, mais a précisé qu’elle « n’avait actuellement aucune intention d’augmenter sa participation dans Besi au-delà d’environ 20 % » et qu’elle ne chercherait pas à obtenir un siège au conseil d’administration de Besi.

En vertu des règles néerlandaises en matière de concurrence, une entreprise doit lancer une offre publique d'achat obligatoire pour un concurrent après avoir acquis une participation supérieure à 30 %.

« Nous pensons qu’AMAT (Applied Materials) aimerait beaucoup racheter Besi, mais nous pensons également que les autorités chinoises bloqueraient probablement une telle opération », a écrit Michael Roeg, analyste chez Degroof Petercam, dans une note.

Les deux entreprises réalisent un chiffre d’affaires important en Chine, ce qui confère aux autorités chinoises de la concurrence le pouvoir d’examiner toute fusion entre elles. La Chine représentait environ 30 % du chiffre d’affaires d’Applied en 2025, et Besi dispose d’un site de production à Leshan, en Chine. En 2021, Applied a mis fin à son projet d’acquisition de la société japonaise Kokusai Electric après n’avoir pas obtenu l’autorisation en temps voulu des autorités chinoises.

Applied avait initialement acquis une participation de 9 % dans Besi en avril 2025. La décision d’Applied d’augmenter sa participation fait suite à une forte chute du cours de l’action Besi, qui a perdu la moitié de sa valeur dans un mouvement général de repli des titres de semi-conducteurs, après avoir atteint un plus haut à 317 € en juin.