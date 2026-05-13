Le fabricant israélien d'engrais ICL dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels et revoit à la hausse ses perspectives pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réaction du marché au paragraphe 2, et des commentaires du directeur général aux paragraphes 5 et 9) par Steven Scheer

Le fabricant israélien d'engrais et de produits chimiques spécialisés ICL Group ICL.N

ICL.TA a relevé mercredi ses prévisions de bénéfice de base pour 2026 après avoir annoncé un bénéfice net supérieur aux attentes au premier trimestre, grâce à une hausse des ventes de potasse et de phosphate.

L'action de la société a bondi de 7,7 % à la Bourse de Tel-Aviv.

ICL, l'un des plus grands producteurs mondiaux de potasse, a déclaré avoir réalisé un bénéfice de 11 cents par action diluée au cours du trimestre, hors éléments exceptionnels, contre 9 cents un an plus tôt. Selon les données de LSEG, le bénéfice par action était prévu à 9 cents.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 18 % pour atteindre 2,02 milliards de dollars.

“Les prix de la potasse sont meilleurs, ceux du brome sont meilleurs, et les volumes de potasse sont plus élevés. Nous avons produit davantage, nous avons vendu davantage,” a déclaré le directeur général Elad Aharonson.

La société a relevé ses estimations pour 2026 concernant le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, les portant de 1,4 à 1,6 milliard de dollars à 1,5 à 1,7 milliard de dollars, tout en maintenant ses prévisions de volume de ventes de potasse entre 4,5 et 4,7 millions de tonnes métriques.

ICL extrait principalement de la potasse et du magnésium de la mer Morte en vertu de droits exclusifs qu’elle détient depuis cinq décennies.

Sa concession expire en 2030 et le gouvernement a annoncé son intention de l'ouvrir à la concurrence. M. Aharonson a déclaré que si ICL perdait la concession , elle recevrait 3 milliards de dollars de l'État pour ses actifs.

M. Aharonson a déclaré à Reuters qu’ICL avait surmonté plusieurs difficultés au cours du premier trimestre, notamment un shekel plus fort face au dollar, la hausse des coûts du soufre et d’autres matières premières, ainsi que des défis opérationnels en Israël, où des centaines d’employés ont été appelés en service de réserve pendant le conflit avec l'Iran .

Il a toutefois ajouté que les ventes devraient progresser d'au moins 15 % cette année. Les ventes de potasse ont augmenté de 24 % pour atteindre 503 millions de dollars au cours du trimestre, le prix de la potasse s'établissant à 362 dollars la tonne, soit une hausse annuelle de 21 %.

Le Brésil et l'Europe sont les principaux marchés d'ICL. La Chine a signé un contrat annuel pour la potasse à 350 dollars la tonne fin 2025 et M. Aharonson s'attend à la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Inde dans les semaines à venir.