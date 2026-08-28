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Le fabricant français d'ordinateurs quantiques Pasqal s'envole lors de son entrée au Nasdaq
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 15:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de la société française de calcul quantique Pasqal PSQL.O ont bondi d’environ 60 % lors de leur entrée au Nasdaq vendredi, témoignant du vif intérêt des investisseurs pour l’une des plus récentes sociétés cotées du secteur.

Pasqal a fait son entrée en bourse après avoir fusionné avec la société à chèque en blanc Bleichroeder Acquisition Corp II, dans le cadre d’une opération qui l’a valorisée à environ 2 milliards de dollars avant nouvelle levée de fonds. Cette opération a permis à l’entreprise, jusqu’alors déficitaire, de disposer d’environ 360 millions de dollars de trésorerie pour développer sa production, déployer davantage de processeurs et poursuivre ses travaux sur l’informatique quantique tolérante aux pannes.

Son introduction en bourse intervient après que le président Donald Trump a ordonné aux agences d’ d’accélérer le développement des technologies quantiques. Le ministère du Commerce a signé des accords préliminaires portant sur environ 2 milliards de dollars d’aides en faveur de neuf entreprises du secteur quantique. Pasqal n’en fait pas partie.

La France soutient Pasqal par l’intermédiaire de la banque publique Bpifrance, qui a participé au financement lié à la fusion.

Les processeurs quantiques sont développés pour résoudre des problèmes spécifiques dans des domaines tels que la découverte de médicaments, la science des matériaux et la modélisation financière, mais des erreurs persistantes limitent encore leur fiabilité à grande échelle.

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