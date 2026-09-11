Le fabricant du Tylenol et des chaînes de pharmacies demandent à une cour d'appel américaine de réexaminer sa décision concernant le lien présumé avec l'autisme

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par Jonathan Stempel

Le fabricant du Tylenol ainsi qu’un groupe de détaillants et d’exploitants de pharmacies ont demandé à une cour d’appel fédérale de revenir sur sa décision de relancer plus de 500 actions en justice intentées par des particuliers concernant le lien présumé entre cet analgésique et l’autisme.

Dans un mémoire déposé jeudi, les défendeurs, dont le fabricant du Tylenol, Kenvue, ont fait valoir devant la Cour d’appel du 2e circuit des États-Unis, à Manhattan, qu’elle aurait dû s’en remettre à la décision d’un juge de district visant à exclure les témoignages d’experts de trois médecins qui établissaient un lien entre l’utilisation du Tylenol pendant la grossesse et l’autisme ainsi que le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité chez les enfants.

Les défendeurs ont fait valoir qu’en relançant ces poursuites le 13 juillet, la cour d’appel n’avait pas tenu compte d’une règle fédérale de preuve qui fait des juges de district les “véritables gardiens” chargés de décider si les preuves sont suffisamment fiables pour être admises au procès.

“Considérer la théorie sans fondement des plaignants comme une question relevant du jury constitue précisément le type d’application erronée de cette règle”, ont déclaré les défendeurs. “Les jurés non spécialistes ne sont pas des scientifiques et ne disposent donc pas des connaissances spécialisées nécessaires pour trancher des questions scientifiques complexes et non tranchées.”

Parmi les plaignants figurent des parents et des tuteurs d’enfants qui auraient été affectés par le Tylenol. Leurs avocats n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires vendredi.

La juge fédérale de district Denise Cote, à Manhattan, avait écarté les témoignages d’Andrea Baccarelli, doyenne de la faculté de santé publique de Harvard; d’Eric Hollander, professeur de psychiatrie à l’Albert Einstein College of Medicine; et de Brandon Pearson, toxicologue ayant précédemment travaillé à l’université Columbia.

Les défendeurs ont déclaré que si la cour d’appel ne revenait pas sur sa décision, elle devrait préciser que les avis des experts ne sont pas “catégoriquement admissibles” et enjoindre à Mme Cote de réexaminer la question.

Albertsons, Costco, CVS, Dollar General, Dollar Tree, Family Dollar, Kroger, Safeway, 7-Eleven, Target, Walgreens et Walmart figurent parmi les défendeurs.

La cour d’appel revient rarement sur ses propres décisions.

Les médecins et les associations médicales considèrent l’acétaminophène, le principe actif du Tylenol, comme le traitement de choix contre la douleur et la fièvre pendant la grossesse.

Il n'existe aucune preuve scientifique solide établissant un lien entre le Tylenol et l'autisme ou le TDAH. Le président Donald Trump et de hauts responsables américains de la santé ont évoqué un lien avec l'autisme en septembre dernier.

Kenvue, dont le siège se trouve à Summit, dans le New Jersey, est une société issue d'une scission de Johnson & Johnson en 2023.

Pour Kenvue et Johnson & Johnson Consumer: Elizabeth Prelogar chez Cooley; Naomi Scotten chez Orrick, Herrington & Sutcliffe; et Jessica Brennan chez Barnes & Thornburg

Pour Albertsons et Safeway: Amanda Groves chez Winston Taylor

Pour Costco, CVS et Walgreens: Kristen Richer chez Barnes & Thornburg

Pour Dollar General: Anne Gruner chez Duane Morris

Pour Dollar Tree, Family Dollar et 7-Eleven: Lori Leskin chez Arnold & Porter Kaye Scholer

Pour Kroger: Kristi Dean chez Stone Dean

Pour Target: Alexandra Avvocato chez Morrison & Foerster

Pour Walmart: Kaspar Stoffelmayr chez Bartlit Beck