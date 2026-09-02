Le fabricant du Jack Daniel's signale une faible demande d'alcool pour l'année et ne prévoit pas de reprise au Canada

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* Les spiritueux fabriqués aux États-Unis devraient rester absents des rayons dans la plupart des provinces canadiennes jusqu'à la fin de l'exercice fiscal, selon le directeur général

* Les ventes du premier trimestre sont inférieures aux estimations, tandis que le bénéfice dépasse de justesse les prévisions

* Le chiffre d'affaires net des boissons prêtes à boire bondit de 20 %, tandis que celui de la tequila recule de 12 %

(Réécriture complète avec ajout de détails)

par Shania S Thomas

Brown-Forman BFb.N , le fabricant de Jack Daniel's, a déclaré mercredi que la demande d'alcool, en particulier sur les marchés développés, devrait rester sous pression cette année, tandis que la recrudescence des tensions commerciales avec le Canada constitue un défi supplémentaire.

Pourtant, l'action de la société, qui produit également la tequila Herradura, a progressé d'environ 4 % après avoir légèrement dépassé les estimations de bénéfices trimestriels et maintenu ses objectifs annuels dans un contexte de faible consommation.

Les consommateurs américains soucieux de leur budget boivent moins et effectuent moins d’achats impulsifs , tandis que l’utilisation croissante du GLP-1 et une attention accrue portée à l’apport calorique pèsent davantage sur la demande.

Brown-Forman a également signalé un ralentissement de la demande dans les pays européens, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Concernant le Canada , le directeur général Lawson Whiting a déclaré que les spiritueux fabriqués aux États-Unis restaient absents des rayons dans la plupart des provinces et qu’ils le resteraient probablement jusqu’à la fin de l’exercice fiscal.

Le segment des marchés internationaux développés, qui comprend ces pays, a contribué à hauteur d’environ 28 % au chiffre d’affaires annuel de la société en 2026, tandis que son plus grand marché, les États-Unis, a généré 42 % des ventes.

Son concurrent Pernod Ricard PERP.PA , qui a mis fin aux négociations de fusion avec Brown-Forman plus tôt cette année, a également signalé un ralentissement de la demande sur ses principaux marchés, notamment aux États-Unis.

Brown-Forman prévoit une stagnation de son chiffre d’affaires net organique annuel et une baisse de son résultat d’exploitation organique comprise entre 3 % et 5 %.

La confirmation de ces prévisions n’est pas “totalement surprenante”, même si l’on s’attend à un certain scepticisme de la part des investisseurs, notamment dans le contexte du départ à la retraite prévu du directeur général Whiting , a déclaré Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets.

Le chiffre d’affaires de la société au premier trimestre a reculé de 1 % à 911 millions de dollars, soit un résultat inférieur à l’estimation moyenne des analystes de 914,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

LES BOISSONS PRÊTES À BOIRE PROGRESSENT, MAIS LA TÉQUILA RECULE

Les fabricants traditionnels de spiritueux s’appuient désormais de plus en plus sur les produits aromatisés, les cocktails prêts à boire et d’autres innovations pour attirer les consommateurs, en particulier ceux qui recherchent la praticité et un bon rapport qualité-prix.

Alors que les ventes du segment phare du whisky de Brown-Forman sont restées stables, son portefeuille de boissons prêtes à boire, le deuxième en importance en termes de chiffre d’affaires, a progressé de 20 %.

Les ventes de son segment de tequila, qui a représenté environ 6 % du chiffre d'affaires annuel en 2026, ont reculé de 12 % au cours du trimestre.

La société a réalisé un bénéfice par action de 38 centimes, légèrement supérieur à l’estimation de 37 centimes.

La marge brute trimestrielle a progressé de 40 points de base, grâce à la baisse des coûts, notamment en matière de publicité, et à la fin de sa relation de longue date avec Korbel California Champagnes en matière de vente et de distribution.