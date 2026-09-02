Le fabricant du Jack Daniel's n'atteint pas ses objectifs de vente en raison de la faiblesse de la consommation

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(Mise à jour des cours boursiers, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6 et d'illustrations)

par Shania S Thomas

Brown-Forman BFb.N , le fabricant du Jack Daniel's, a manqué mercredi les estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre et a maintenu ses objectifs annuels, rejoignant ainsi d'autres fabricants de spiritueux qui mettent en garde contre un contexte de consommation difficile aux États-Unis et en Europe.

Les consommateurs se montrent désormais plus sélectifs dans leurs dépenses, les inquiétudes liées à l’inflation et à l’emploi resserrant les budgets des ménages. Pour les producteurs d’alcool, cela s’est traduit par une baisse des niveaux de consommation , les consommateurs soucieux de leur santé surveillant leur apport calorique dans un contexte d’utilisation croissante des médicaments à base de GLP-1, ainsi que par une diminution des achats impulsifs.

“Nous prévoyons que l’environnement opérationnel pour l’exercice 2027 restera difficile, car les pressions macroéconomiques et l’instabilité géopolitique continuent d’avoir un impact négatif sur le comportement des consommateurs et la consommation de boissons alcoolisées, en particulier sur les marchés développés”, a déclaré Brown-Forman.

Son concurrent Pernod Ricard PERP.PA , qui a mis fin aux négociations de fusion avec Brown-Forman plus tôt cette année, avait également fait état d’un ralentissement de la demande sur les principaux marchés, notamment aux États-Unis.

Brown-Forman prévoit une stagnation de son chiffre d’affaires net organique annuel et une baisse de son résultat d’exploitation organique comprise entre 3% et 5%.

La confirmation de ces prévisions n’est pas “totalement surprenante”, même si l’on s’attend à un certain scepticisme de la part des investisseurs, notamment dans le contexte du départ à la retraite prévu du directeur général Lawson Whiting , a déclaré Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets.

Le chiffre d’affaires trimestriel de la société a reculé de 1% à 911 millions de dollars, un chiffre inférieur à l’estimation moyenne des analystes de 914,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les fabricants traditionnels de spiritueux s’appuient désormais de plus en plus sur des produits aromatisés, des cocktails prêts à boire et d’autres innovations pour attirer les consommateurs, en particulier ceux qui recherchent la commodité et un bon rapport qualité-prix.

Alors que les ventes de whisky de Brown-Forman sont restées stables, son portefeuille de boissons prêtes à boire a enregistré une hausse de 20% de son chiffre d’affaires net. Son action a progressé d’environ 4%.

La société a réalisé un bénéfice de 38 centimes par action, légèrement supérieur à l’estimation de 37 centimes.

La marge brute trimestrielle a progressé de 40 points de base, grâce à une baisse des coûts, notamment en matière de publicité, et à la fin de sa relation de longue date avec Korbel California Champagnes en matière de vente et de distribution.