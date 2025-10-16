 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 118,50
-0,86%
Indices
Chiffres-clés

Le fabricant de yaourts Chobani lève 650 millions de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 16:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification des sources et ajout du contexte dans les paragraphes 4 à 6)

Chobani a levé 650 millions de dollars lors de son dernier tour de table, a annoncé la société jeudi, alors que le fabricant de yaourts cherche à financer ses plans d'expansion d'usines aux États-Unis.

Au début de l'année, l'entreprise, âgée de 20 ans, a déclaré qu'elle investirait 1,2 milliard de dollars dans la construction de sa troisième usine de transformation de produits laitiers aux États-Unis, à New York , et dans un plan d'expansion de 500 millions de dollars dans l'Idaho.

À la suite de cette augmentation de capital, l'entreprise est désormais évaluée à 20 milliards de dollars, selon le New York Times DealBook, qui cite des sources jeudi.

Le rapport a également ajouté que Chobani s'attendait à générer un chiffre d'affaires net de 3,8 milliards de dollars cette année, soit une augmentation de 28 % par rapport à l'année précédente.

Les marques alimentaires privées, dont Chobani, Mike's Amazing et Duke's, ont pris des parts de marché aux États-Unis à certains des plus grands conglomérats, dont Unilever ULVR.L , à mesure qu'elles s'étendent sur le territoire américain.

Chobani s'est développée au-delà de son activité principale de yaourt afin d'attirer une base de consommateurs plus large. L'entreprise a également lancé d 'autres produits riches en protéines, tels que des boissons protéinées, en 2024.

L'entreprise privée a acquis la marque de café La Colombe pour 900 millions de dollars en 2023 et, plus tôt cette année, elle a acheté le fabricant d'aliments à base de plantes Daily Harvest.

Valeurs associées

UNILEVER
4 590,500 GBX LSE +0,01%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.10.2025 08:25 

    (Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • Le siège de Lagardère Active (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Lagardère
    information fournie par AOF 17.10.2025 08:20 

    (AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite

  • FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank