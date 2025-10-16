Le fabricant de yaourts Chobani lève 650 millions de dollars lors de son dernier tour de table

Chobani a levé 650 millions de dollars lors de son dernier tour de table, a annoncé la société jeudi, alors que le fabricant de yaourts cherche à financer ses plans d'expansion d'usines aux États-Unis.

Au début de l'année, l'entreprise, âgée de 20 ans, a déclaré qu'elle investirait 1,2 milliard de dollars dans la construction de sa troisième usine de transformation de produits laitiers aux États-Unis, à New York , et dans un plan d'expansion de 500 millions de dollars dans l'Idaho.

À la suite de cette augmentation de capital, l'entreprise est désormais évaluée à 20 milliards de dollars, selon le New York Times DealBook, qui cite des sources jeudi.

Le rapport a également ajouté que Chobani s'attendait à générer un chiffre d'affaires net de 3,8 milliards de dollars cette année, soit une augmentation de 28 % par rapport à l'année précédente.

Les marques alimentaires privées, dont Chobani, Mike's Amazing et Duke's, ont pris des parts de marché aux États-Unis à certains des plus grands conglomérats, dont Unilever ULVR.L , à mesure qu'elles s'étendent sur le territoire américain.

Chobani s'est développée au-delà de son activité principale de yaourt afin d'attirer une base de consommateurs plus large. L'entreprise a également lancé d 'autres produits riches en protéines, tels que des boissons protéinées, en 2024.

L'entreprise privée a acquis la marque de café La Colombe pour 900 millions de dollars en 2023 et, plus tôt cette année, elle a acheté le fabricant d'aliments à base de plantes Daily Harvest.