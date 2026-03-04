Le fabricant de whisky Brown-Forman dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une demande soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de Jack Daniel's, Brown-Forman BFb.N , a dépassé mercredi les prévisions des analystes pour les ventes et les bénéfices du troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour son whisky et ses boissons prêtes à boire, en dépit d'une conjoncture économique agitée.

Les actions de la société, qui a également maintenu ses prévisions annuelles, étaient en hausse de 3 % dans les premiers échanges.

Au cours de l'année écoulée, la société basée dans le Kentucky s'est tournée vers l'innovation en matière de produits, les mesures de contrôle des coûts et la rationalisation des opérations, et a accéléré son expansion sur les marchés émergents afin de compenser la faiblesse de son activité principale, les spiritueux, aux États-Unis.

Elle a bénéficié d'une demande soutenue pour ses whiskys haut de gamme, tels que Jack Daniel's Blackberry, de la part de clients plus aisés, notamment sur des marchés tels que le Brésil et le Mexique.

Dans le même temps, les détaillants canadiens continuent d'écarter de leurs rayons les alcools fabriqués aux États-Unis à la suite d'un différend commercial survenu l'année dernière, ce qui a nui à des fabricants de spiritueux tels que Brown-Forman.

Brown-Forman a réaffirmé que la baisse organique de ses ventes nettes pour l'ensemble de l'année se situait dans une fourchette basse à un chiffre et que son résultat d'exploitation organique se situait également dans une fourchette basse à un chiffre.

Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 31 janvier a augmenté de 2 % pour atteindre 1,06 milliard de dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes (998,5 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG.

La société a affiché un bénéfice par action de 58 cents, contre des estimations de 47 cents.

Les ventes nettes aux États-Unis ont baissé de 8 %, car la demande d'alcool a également été touchée , car les consommateurs soucieux de leur santé se tournent vers les boissons sans alcool et les boissons énergétiques, une tendance aggravée par l'adoption rapide des médicaments amaigrissants GLP-1. Les jeunes buveurs, en particulier la génération Z, se détournent également des spiritueux et des bières.

La société s'attend à ce que l'environnement opérationnel pour l'exercice 2026 soit difficile en raison de la volatilité macroéconomique et de l'incertitude des consommateurs.

Son homologue Diageo DGE.L a réduit ses prévisions de ventes annuelles le mois dernier, déclarant que la pression sur les portefeuilles des consommateurs était "de loin" le plus grand défi.