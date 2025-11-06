Le fabricant de viagra Viatris dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte demande de médicaments de marque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les actions au paragraphe 2, le commentaire de l'analyste au paragraphe 3, les commentaires de la conférence téléphonique tout au long du texte) par Puyaan Singh

Viatris VTRS.O a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour ses résultats du troisième trimestre, grâce à une forte demande pour ses médicaments de marque en Chine et sur les marchés émergents, et a relevé ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour 2025.

Doretta Mistras, responsable des finances, a attribué le relèvement des prévisions principalement à des avantages liés aux taux de change et à des rachats d'actions. Cependant, les actions de la société ont baissé de 5,4 %.

"L'assainissement complet du site (de l'entreprise) Indore... pèse toujours sur l'action car les investisseurs attendent de voir à quelle vitesse Viatris pourra rebondir une fois que cela sera derrière eux", a déclaré Keonhee Kim, analyste chez Morningstar.

Le chiffre d'affaires de son activité de médicaments génériques, qui a chuté de 5 % pour atteindre 1,31 milliard de dollars, a continué à souffrir de la restriction imposée par l'autorité américaine de réglementation des médicaments en décembre de l'année dernière sur les importations de certains produits fabriqués dans l'usine d'Indore, en Inde, à la suite d'une violation des exigences fédérales.

Le directeur général de Viatris, Scott Smith, a déclaré que les activités de remédiation étaient en grande partie terminées et que l'entreprise avait récemment rencontré la Food and Drug Administration américaine pour discuter des progrès réalisés et du calendrier potentiel de la réinspection.

Scott Smith a également déclaré que la société évaluait "les possibilités de fusion et d'acquisition, en particulier aux États-Unis, en se concentrant sur les transactions commerciales rentables... afin d'améliorer encore le profil de croissance à long terme de la société."

La société - formée après la fusion de Mylan et de l'activité Upjohn de PFE.N Pfizer en 2020 - a déclaré un chiffre d'affaires de 3,76 milliards de dollars pour le troisième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 3,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a enregistré un bénéfice ajusté de 67 cents par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 62 cents.

Viatris prévoit désormais un bénéfice annuel compris entre 2,25 et 2,35 dollars par action, contre 2,16 et 2,30 dollars précédemment.

La société a également déclaré que son examen en cours, lancé en février, a mis en évidence des possibilités de réduction des coûts dans les domaines de la recherche et du développement et de la chaîne d'approvisionnement, entre autres fonctions.