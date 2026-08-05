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Le fabricant de vélos Accell entame une procédure de redressement judiciaire quatre ans après son rachat par KKR
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 23:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du paragraphe 2 afin de préciser la chronologie des mesures prises par KKR)

Le fabricant de vélos néerlandais Accell a annoncé mercredi avoir entamé une procédure de redressement judiciaire, car il n'est plus en mesure de faire face à ses obligations financières dans un contexte de ralentissement prolongé du secteur européen du vélo.

Cette décision intervient plusieurs mois après qu’un consortium KKR.N mené par KKR – qui avait privatisé l’entreprise en 2022 – a cédé le contrôle du groupe à ses créanciers.

* Le groupe basé aux Pays-Bas a déclaré avoir obtenu une suspension de paiements après avoir exploré toutes les options possibles pour l’entreprise, notamment des discussions avec des parties intéressées, l’examen de plusieurs offres et des démarches visant à obtenir l’autorisation des autorités réglementaires pour une fusion potentielle.

* Un consortium mené par KKR a racheté Accell en 2022 dans le cadre d’une opération valorisant le fabricant de vélos à 1,56 milliard d’euros, misant sur l’intérêt croissant des investisseurs pour le secteur des vélos électriques.

* Ce pari s’est avéré infructueux, car le secteur a été frappé peu après par des excédents de stocks, des remises importantes et un affaiblissement de la demande des consommateurs.

* Accell, fabricant de marques de vélos telles que Sparta, Batavus et Raleigh, a conclu en février 2026 un accord avec ses créanciers pour obtenir un financement supplémentaire qui a permis de réduire sa dette, le contrôle de l’entreprise étant également transféré aux créanciers.

* “Toutes les options réalistes pour l’avenir de l’entreprise ont été inlassablement explorées, et aucune n’a abouti à une solution permettant de maintenir le groupe sous sa forme actuelle ”, a déclaré Jonas Nilsson, directeur général d’Accell .

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