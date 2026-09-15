Le fabricant de Tasers Axon voit son cours chuter après avoir annoncé une émission d'obligations convertibles d'un milliard de dollars

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15 septembre - ** Les actions d'Axon Enterprise ( AXON.O ), entreprise spécialisée dans les technologies de sécurité publique, reculent de 3,5 % à 473 dollars en pré-ouverture, alors que la société cherche à lever des fonds

** Le fabricant de Tasers, de caméras corporelles et de drones annonce une émission d’obligations convertibles à 0 % d’un montant de 1 milliard de dollars, arrivant à échéance le 15 septembre 2031

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission à des fins générales, notamment pour soutenir sa croissance et financer d'éventuels investissements et acquisitions

** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour des “capped calls”, des opérations sur dérivés visant à atténuer la dilution potentielle

** Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, RBC et Citigroup sont les co-chefs de file de l'opération

** AXON, dont le siège social est situé à Scottsdale, en Arizona, affiche une capitalisation boursière d’environ 40 milliards de dollars

** À la clôture de lundi, l'action affichait une baisse d'environ 14 % depuis le début de l'année, à la traîne par rapport à la hausse de 7,5 % enregistrée par l'indice S&P 500 Industrials .SPLRCI

** Sur 22 analystes, 20 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, et 2 la note “conserver”; l'objectif de cours médian est de 700 dollars, selon LSEG