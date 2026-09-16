Le fabricant de Tasers Axon se stabilise après avoir levé 1 milliard de dollars grâce à une émission d'obligations convertibles

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16 septembre - ** Le titre de la société de technologies de sécurité publique Axon Enterprise AXON.O progresse de 0,8 % à 445,56 dollars avant l'ouverture de la Bourse mercredi, après avoir conclu une levée de fonds

** Le fabricant de Tasers, de caméras corporelles et de drones a annoncé mercredi matin le prix de son émission publique d'obligations convertibles à 0 %, d'un montant de 1 milliard de dollars et arrivant à échéance le 15 septembre 2031

** Le prix de conversion de 652,06 dollars représente une prime de 47,5 % par rapport au dernier cours de l’action, qui s’établissait à 442,08 dollars mardi

** Mardi, l’action AXON a chuté de 9,8 %, atteignant son plus bas niveau depuis le 26 juin, après que la société eut lancé une émission destinée à soutenir sa croissance ainsi que d’éventuels investissements et acquisitions

** La société a également l’intention d’utiliser environ 100 millions de dollars du produit de l’émission pour payer le coût des options d’achat plafonnées; le prix plafond de 1 049,94 dollars a été fixé à 137,5 % au-dessus du dernier cours de clôture de l’action

** Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, RBC et Citigroup sont les co-chefs de file de l'opération

** Jusqu'à mardi, l'action AXON avait reculé de 22 % en septembre, ce qui correspond à sa perte depuis le début de l'année. À titre de comparaison, l' .SPLRCI du secteur industriel du S&P 500 a perdu environ 4 % ce mois-ci, laissant l'indice en hausse de 8,6 % depuis le début de l'année

** La recommandation moyenne de 22 analystes est “acheter”; l’objectif de cours médian est de 700 dollars, selon LSEG