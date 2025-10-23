Le fabricant de savon Dove, Unilever, dépasse les prévisions de ventes pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La croissance des ventes sous-jacentes d'Unilever ULVR.L au troisième trimestre a dépassé les attentes du marché jeudi, grâce à la vigueur de ses produits de beauté en Amérique du Nord et sur les marchés émergents.
La société de biens de consommation a annoncé une croissance des ventes sous-jacentes de 3,9 % pour le troisième trimestre, contre 3,7 % attendus par les analystes lors d'un sondage réalisé par la société.
