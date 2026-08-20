Le fabricant de satellites Muon Space serait valorisé à 1,5 milliard de dollars, selon une source

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* Le tour de table de série C porte le montant total des financements levés par Muon à plus de 386 millions de dollars

* Muon inaugure une usine à San José afin de produire jusqu’à 500 satellites par an d’ici 2027

* Le carnet de commandes provenant de clients commerciaux dépasse actuellement celui des marchés publics

par Prathik Jayaprakash

Muon Space, développeur de constellations de satellites, a levé 250 millions de dollars lors d’un tour de table de série C, alors qu’il cherche à accroître sa capacité de production face à la demande croissante en infrastructures spatiales.

La société a été valorisée à 1,5 milliard de dollars lors de ce tour de table, selon une source proche du dossier.

Ce tour de table de série C a été mené par Eclipse Capital, avec la participation de Google ( GOOGL.O ), filiale d’Alphabet, de Salesforce Ventures et de Wellington Management, portant le montant total des fonds propres levés par Muon à plus de 386 millions de dollars.

La demande en satellites a augmenté, les gouvernements et les entreprises recherchant des données d’observation de la Terre, des communications sécurisées et des capacités de calcul en orbite, ce qui incite les entreprises à construire des constellations plus importantes à un rythme accéléré.

Les levées de fonds ont également connu une forte hausse depuis l’introduction en bourse de SpaceX ( SPCX.O ), dirigée par Elon Musk, en juin, qui a attiré davantage l’attention des investisseurs sur ce secteur.

Muon a lancé sept satellites au cours du premier semestre 2026, portant à 11 le nombre total de satellites déployés au cours de six lancements, avec, selon l’entreprise, un taux de réussite de 100 % pour ses missions.

« À l’heure actuelle, notre carnet de commandes se compose davantage de contrats commerciaux que de contrats gouvernementaux, mais il est évident que le secteur public connaît une croissance très rapide », a déclaré le directeur général Jonny Dyer à Reuters, ajoutant qu’il s’attendait à ce que les activités liées au gouvernement américain et celles du secteur commercial se répartissent « à peu près à parts égales » d’ici deux ans.

Muon a récemment inauguré une usine de fabrication à San José, conçue pour produire jusqu’à 500 satellites par an d’ici 2027, alors qu’elle s’attelle à traiter un carnet de commandes de plus de 50 satellites en cours de développement pour ses clients.

M. Dyer a précisé que Muon disposait de contrats de lancement jusqu’en 2029, couvrant les missions existantes et prévues pour les une ou deux prochaines années, et qu’elle cherchait à obtenir des capacités dédiées auprès d’autres prestataires que SpaceX afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de son programme de partage de lancement.

Une grande partie de ces nouveaux capitaux sera consacrée à l’augmentation des effectifs et au développement des infrastructures de la nouvelle usine, a-t-il ajouté.

La start-up envisage une introduction en bourse dès l’année prochaine, mais M. Dyer a déclaré qu’une introduction en 2027 était peu probable, car l’entreprise a besoin d’une meilleure visibilité sur ses revenus avant de s’introduire en bourse.