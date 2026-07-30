Le fabricant de satellites K2 Space atteint une valorisation de 6,8 milliards de dollars lors d'un nouveau tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - K2 Space a annoncé jeudi avoir levé 500 millions de dollars lors d’un nouveau tour de table qui valorise l’entreprise à 6,8 milliards de dollars, soit plus du double de sa valorisation lors du tour de table de décembre, alors que la société s’apprête à augmenter la production de satellites de grande taille et à haute puissance.

Kleiner Perkins et ICONIQ ont mené ce tour de table et sont devenus de nouveaux investisseurs dans le fabricant de satellites, aux côtés de CapitalG, le fonds de capital-risque d'Alphabet GOOGL.O . Lightspeed et Altimeter figuraient parmi les investisseurs existants qui ont également participé à ce tour de table.

L'introduction en bourse retentissante de SpaceX, et l'intense attente qui l'a précédée, a attiré une nouvelle vague d'investisseurs dans le secteur. Les entreprises spatiales ont levé environ 7,5 milliards de dollars au total dans le cadre de 141 opérations de capital-risque au deuxième trimestre, après un montant record de 8 milliards de dollars répartis sur 159 opérations au cours des trois premiers mois de l'année.

Voici quelques détails:

* Ce financement porte le capital total levé par K2 à plus d’un milliard de dollars, a indiqué la société. Elle a également décroché plus d’un milliard de dollars de contrats commerciaux et publics signés.

* K2 a déclaré avoir été sélectionnée comme fournisseur de plates-formes satellitaires pour le programme « Protected Tactical Satcom-Global » de la Force spatiale américaine, ce qui constitue sa première sélection pour un programme officiel du Pentagone.

* La société fournira une première tranche de 30 satellites pour le réseau « meoSphere » prévu par l’opérateur de satellites commerciaux SES.

* K2 fournira également des satellites à Anduril dans le cadre du programme « Golden Dome for America » de défense antimissile par interception spatiale, a-t-elle précisé.

* Basée à Torrance, en Californie, l’entreprise fabrique des satellites de grande taille conçus pour des missions nécessitant une puissance élevée et une charge utile importante.

* K2 a précisé que son usine de 180 000 pieds carrés est conçue pour fabriquer jusqu’à 100 satellites par an. Plus de 85 % de sa plateforme satellitaire est construite en interne, a-t-elle ajouté.

* La société prévoit de lancer un satellite de classe « Giga » d’une puissance de 100 kilowatts au cours du second semestre 2028. Sa prochaine mission, baptisée « Trinity », prévoit le lancement de plusieurs satellites au cours du deuxième trimestre 2027.