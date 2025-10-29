Le fabricant de roulements SKF s'attend à une faiblesse à court terme de ses actions

SKF s'attend à ce que la demande reste faible au quatrième trimestre en raison de l'incertitude du marché

Les tarifs ont été compensés au T3 principalement par des augmentations de prix

Le bénéfice d'exploitation ajusté du T3 baisse de 2%, les actions chutent de 4%

Le fabricant suédois de roulements industriels SKF SKFb.ST a déclaré qu'il s'attendait à une faible demande à court terme en raison de l'incertitude du marché, ce qui a fait chuter ses actions mercredi, alors qu'il affichait une baisse des bénéfices au troisième trimestre.

Bien que la demande se soit stabilisée à un faible niveau, les clients restent hésitants en raison des tarifs douaniers, des développements géopolitiques et des conflits mondiaux, a déclaré le directeur général de SKF, Rickard Gustafson, à Reuters.

SKF est un indicateur du secteur manufacturier mondial car ses clients couvrent une large gamme de produits allant des véhicules aux éoliennes en passant par les outils industriels.

"Si nous parvenons à retrouver un peu de calme et de stabilité, je pense que la demande reviendra", a déclaré M. Gustafson lors d'une interview.

SKF a déclaré qu'il avait largement compensé la hausse des tarifs au troisième trimestre et qu'il prévoyait de le faire à nouveau ce trimestre, principalement par le biais de hausses de prix.

M. Gustafson a indiqué que SKF, qui a réalisé l'année dernière un cinquième de son chiffre d'affaires aux États-Unis, envisageait de délocaliser une partie de sa production en raison des droits de douane. La plupart des produits de SKF destinés au marché américain sont fabriqués dans le pays.

LES VENTES ORGANIQUES AUGMENTENT DE 2 %

Le bénéfice d'exploitation ajusté du troisième trimestre a baissé de 2% par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,76 milliards de couronnes (293 millions de dollars), contre une prévision moyenne de 2,72 milliards de couronnes dans un sondage d'analystes fourni par SKF, sur la base d'une croissance des ventes à périmètre constant de 2%, tirée par sa division industrielle.

SKF a déclaré qu'il s'attendait à ce que la demande du marché reste à des niveaux similaires à ceux du troisième trimestre au quatrième trimestre et que les ventes organiques seraient relativement inchangées d'une année sur l'autre.

Au quatrième trimestre 2024, le chiffre d'affaires de SKF s'élevait à 24,7 milliards de couronnes.

Les actions de SKF étaient en baisse de 4% à 0850 GMT, ce qui porte la hausse depuis le début de l'année à 17%. Les analystes de Jefferies ont déclaré dans une note aux clients que les perspectives étaient inférieures aux attentes.

Le rival de l'allemand Schaeffler SHA0.DE a réduit son portefeuille, déplaçant sa production plus près des marchés et vers les sites les plus rentables. (1 $ = 9,4155 couronnes suédoises)