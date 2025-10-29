Le fabricant de roulements SKF prévoit une demande inchangée au quatrième trimestre, après un bénéfice du troisième trimestre meilleur que prévu

Le fabricant suédois de roulements industriels SKF SKFb.ST a fait état mercredi d'une baisse légèrement moins importante que prévu de son bénéfice au troisième trimestre et a prédit unedemande à peu près inchangée au quatrième trimestre.

Le fabricant de roulements pour des produits allant des turbines éoliennes aux machines-outils a déclaré qu'il avait largement compensé la hausse des coûts des tarifs douaniers et qu'il s'attendait à le faire également au quatrième trimestre, principalement par le biais de hausses de prix.

"Le sentiment géopolitique a continué à alimenter l'incertitude sur le marché", a toutefois averti le directeur général Rickard Gustafson.

Le bénéfice d'exploitation ajusté a chuté de 2 % en glissement annuel au troisième trimestre pour atteindre 2,76 milliards de couronnes (293 millions de dollars) contre une prévision moyenne de 2,72 milliards dans un sondage d'analystes fourni par SKF, sur une croissance des ventes à périmètre constant de 2 %.

"Alors que l'évolution de l'économie mondiale rend les perspectives incertaines, nous nous attendons à ce que la demande du marché reste à des niveaux similaires à ceux du troisième trimestre ", a déclaré SKF à propos du quatrième trimestre. "Par conséquent, nous nous attendons à ce que les ventes organiques soient relativement inchangées d'une année sur l'autre."

Au quatrième trimestre de l'année dernière, le chiffre d'affaires s'élevait à 24,7 milliards de couronnes.

Le rival de l'allemand Schaeffler SHA0.DE a réduit son portefeuille et déplacé sa production plus près des marchés et sur des sites plus efficaces, afin de réduire les fluctuations importantes de la rentabilité en fonction de la demande.

(1 $ = 9,4155 couronnes suédoises)