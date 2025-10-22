Le fabricant de puces Texas Instruments s'effondre à la suite de prévisions peu encourageantes pour le quatrième trimestre

22 octobre - ** Les actions du fabricant de puces Texas Instruments TXN.O chutent de 5,1 % à 171,70 $

** La société s'attend à ce que les revenus du 4ème trimestre se situent entre 4,22 et 4,58 milliards de dollars, contre une estimation de 4,51 milliards de dollars par les analystes - données compilées par LSEG

** TXN prévoit un bénéfice par action pour le quatrième trimestre compris entre 1,13 et 1,39 $, inférieur à l'estimation de 1,41 $

** La société annonce des revenus de 4,74 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation de 4,64 milliards de dollars

** "Les prévisions suggèrent que TI subira une sous-utilisation de ses usines qui pourrait limiter la marge brute à une fourchette de 54%-55%, en dessous des normes historiques" - Morningstar analysts

** La note moyenne de 40 analystes est "hold", avec un PT médian de $187.73 - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, TXN a perdu 8,4 % cette année