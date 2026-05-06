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Le fabricant de puces Onsemi recule après l'annonce d'un projet d'émission d'obligations convertibles d'une valeur de 1,3 milliard de dollars
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action du fabricant de puces Onsemi ON.O a reculé de 0,5% à 102,14 dollars en début de séance mercredi, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société basée à Scottsdale, en Arizona, propose en souscription privée 1,3 milliard de dollars d'obligations convertibles à 5 ans

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission à des fins générales, notamment pour rembourser sa dette

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour financer des options d'achat plafonnées, des opérations sur dérivés visant à compenser une dilution potentielle, et racheter jusqu'à 400 millions de dollars de ses propres actions afin de faciliter les opérations de couverture delta de certains acheteurs d'obligations convertibles ** Lundi soir, la société a prévu un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 1,54 et 1,64 milliard de dollars, supérieur aux attentes de Wall Street, misant sur une demande automobile résiliente

** ON affiche une capitalisation boursière d'environ 40 milliards de dollars

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action affiche une hausse d'environ 89% depuis le début de l'année, contre un gain de 28% pour l'indice S&P 500 des semi-conducteurs

.SPLRCELCS et une progression de 59% pour l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX

** Sur 35 analystes, 15 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 20 la note "conserver"; le cours cible médian est de 100,50 $, en hausse par rapport à 69 $ il y a un mois, selon les données de LSEG

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